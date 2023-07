Израелскиот весник Хаарец пишува дека напаѓачот бил убиен од цивил кој случајно се нашол таму.

Тој, наводно, со својот автомобил влетал луѓе, излегол од возилото и една жртва избодел со нож во вратот, а потоа бил застрелан.

Ројтерс јавува дека осомничениот напаѓач е Палестинец од Западниот Брег.

Би-Би-Си јави дека Хамас ја презел одговорноста за нападот. Британските медиуми добија изјава и од палестинската милитантна група Хамас и нејзиниот портпарол Мухамед Хамадех.

Тој вели дека „херојскиот“ напад во Тел Авив е дел од „природниот одговор на масакрот врз палестинскиот народ“ и дека тоа е „легитимна самоодбрана од кршењето на сите човечки норми од страна на израелскиот окупатор“.

Израел е во состојба на готовност поради палестинските напади, еден ден откако започна голема воена операција во градот Џенин на Западниот Брег.

Seven people reported injured in a car ramming attack at Rozen street in Tel Aviv. Major police presence on the ground, details are still incoming. The assailant was shot, he appears to be from south of Hebron in the West Bank. Updates on @i24NEWS_EN pic.twitter.com/ggm0mDnxPF

