Унгарскиот премиер Виктор Орбан му упати поддршка на поранешниот американски претседател Доналд Трамп откако Трамп беше обвинет за тајни плаќања за време на претседателската кампања во 2016 година.

Keep on fighting, Mr. President! We are with you, @realDonaldTrump pic.twitter.com/EZFMYHDRzl

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 3, 2023