Украинскиот претседател Володимир Зеленски денеска потпиша декрет за укинување на пролетното регрутирање и објавување на демобилизација на претходно регрутирани регрути, пренесува NEXTA.

Некои корисници на социјалните мрежи во коментар на оваа наводна одлука на Зеленски велат дека на Украина не и требаат доволно војници, туку оружје, иако многумина се изненадени бидејќи Русите се прегрупираат во источна Украина.

Сепак, некои сметаат дека демобилизацијата потпишана од Зеленски се однесува на оние лица кои биле насилно регрутирани, бидејќи сега Украина има доволно доброволци и редовни војници.

