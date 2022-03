Руската новинска агенција Тасс објави дека во четвртокот се урнале два украински беспилотни летала од ист тип Ту-141.

Тој објаснил дека ова беспилотно летало е „во суштина мал млазен авион способен да носи прилично сериозен товар со бомба, до еден тон“. Според него, двете летала извршиле „пробни летови“ до Крим, но еден од нив скршнал од курсот и полетал за хрватската престолнина.

An Ukrainian Soviet-era Tupolev Tu-141 reconnaissance drone was downed in Crimea.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/w2lsB5svNt

— BlueSauron👁️ (@Blue_Sauron) March 11, 2022