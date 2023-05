Контроверзниот инженер и поранешен советник за нуклеарен отпад во администрацијата на Џо Бајден, Сем Бринтон, беше уапсен оваа недела во неговиот дом, потврди американската полиција.

Бринтон моментално е во притвор под сомнение за тешка кражба на имот на аеродромот „Роналд Реган“ во февруари 2023 година. Адвокатот на танзанската модна дизајнерка Азија Камсин изјави дека обвиненијата се поврзани со нејзиниот исчезнат куфер.

Human waste Sam Briton ( first non binary official in Biden cabinet ) was in charge of nuclear waste

Fired after he stole someone else’s luggage at the airport.

A Tanzanian fashion designer, whose suitcase “disappeared”, claims that Brinton stole it too. pic.twitter.com/92mgFwEJY2

— Veritas Semper Vincit (@semper_vincit) February 24, 2023