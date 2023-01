Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен изјави дека шведското претседателство со Европската унија ќе биде од клучно значење за зачувување на единството на ЕУ за поддршка на Украина.

Таа на Твитер напиша дека Шведска го презеде претседавањето со Советот на ЕУ во клучен момент.

„Можете да сметате на мене да се залагам за вашите амбициозни цели за нашата Унија“, изјави Фон дер Лејен.

🇸🇪 Sweden is assuming the Council presidency at a crucial time.

Dear @SwedishPM, your leadership will be crucial to preserve our 🇪🇺 unity in support of Ukraine.

You can count on me to take forward your ambitious agenda for our Union.

Lycka till @sweden2023eu ! pic.twitter.com/mKClO65Hoh

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 1, 2023