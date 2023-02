Руските режимски медиуми објавија воздушна снимка од украинскиот град Бахмут. Видеото на Твитер го сподели Кевин Ротрок, главниот уредник на независниот руски портал Медуза.

Градот изгледа застрашувачки од воздух. Остана само опожарената земја и пустошот.

На видеото од дронот може да се види пустош, во вистинска смисла на зборот.

Градот е една голема опожарена почва и може да се слушне гранатирање како одекнува во далечината.

Drone footage published by the Russian state media showing the current state of Bakhmut. There’s nothing left to fight over but ruins. pic.twitter.com/zm2IU3lCzW

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) February 26, 2023