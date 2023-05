Косовската претседателка Вјоса Османи се огласи по повод немирите во северно Косово. Таа на Твитер напиша дека оние кои ги извршуваат наредбите на Александар Вучиќ за дестабилизација на северот на Косово, мора да се соочат со правдата.

Serb illegal structures turned into criminal gangs have attacked Kosovo police, KFOR officers & journalists.

These unacceptable acts of violence should be condemned by all. Those who carry out Vucic's orders to destabilise the north of Kosovo, must face justice.

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) May 29, 2023