Американскиот амбасадор во Приштина, Џефри Ховениер, истакна дека САД најостро ги осудуваат насилните дејствија на демонстрантите во Звечан, вклучително, како што наведува, употребата на експлозиви против КФОР.

На Твитер, Ховениер го повтори повикот на САД за итен прекин на насилството или дејствијата кои поттикнуваат тензии или промовираат конфликт.

The U.S. strongly condemns the violent actions of protesters in Zvecan today, including the use of explosives, against @NATO_KFOR troops seeking to keep the peace. We reiterate our call for an immediate halt to violence or actions that inflame tensions or promote conflict.

