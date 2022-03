Кристијано Роналдо пред утрешниот дуел со Македонија вели дека Португалија е фаворит без разлика каде играат.

No World Cup without Cristiano Ronaldo?

RONALDO: “There is no World Cup without Portugal. 🇵🇹 There are no individuals here, it is a group.”

👏🏼❤️pic.twitter.com/O86gp4u5Ss

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) March 28, 2022