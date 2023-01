Војниците на руската и украинската страна во Украина, секојдневно објавуваат десетици снимки од борби, а на социјалните мрежи објавена е снимка од уништувањето на положбата на руската војска од страна на украинската артилерија кај Соледар.

Како што се наведува, снимката ја претставил украинскиот командант со прекар Маџар, ама не е можно да се провери неговата автентичност.

На него се гледа како наводно група на руски војници се засолнува во напуштен објект.

Набрзо ги воочува украински дрон, а тогаш настанува вистинска канонада од украинската страна, која изгледа ја уништила руската единица.

The drone commander “Madyar”, also known as “the Pointy-stick General”, watching Ukrainian artillery hit Russian infantry trying to hide near Soledar.pic.twitter.com/3AW9Y7EeO3

— Visegrád 24 (@visegrad24) January 16, 2023