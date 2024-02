Утрово Русија изврши нов ракетен напад врз Киев и други украински градови, соопштија од украинското воздухопловство. Едно лице загина на југот на земјата, а во главниот град се активирани системи за противвоздушна одбрана, каде се слушнале неколку експлозии, пренесува Гардијан.

Две силни експлозии се слушнале во центарот на Киев околу 7 часот, а уште најмалку две 45 минути подоцна, објавија киевските медиуми. Еден од новинарите слушнал дека противвоздушната одбрана истрела неколку проектили и беше сведок на една од експлозиите.

Градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко, рече дека се активирани системи за противвоздушна одбрана и ги повика луѓето да останат во нивните засолништа. Тој рече дека подоцна лекарите интервенирале и лекувале еден ранет во областа Днепар.

Изгубена е струја и во некои делови од градот поради штети предизвикани од фрагменти од ракети.

Во ракетен напад во јужниот град Миколаев загина едно лице, десетици се повредени и оштетени се најмалку 20 станбени згради, изјави градоначалникот на градот, Олександр Синкивич.

„Има оштетени станбени објекти. Дваесетина од нив се без покрив. Од страна на комуналните претпријатија веќе се санираат оштетувањата на мрежите за гас и вода. Има ранети. Едно лице е хоспитализирано. На другите им е укажана помош на лице место“, напиша тој на Телеграм, додавајќи дека хоспитализираниот маж подоцна починал.

Олех Синехубов, гувернер на регионот Харков во североисточна Украина, рече дека руски проектили погодиле нестанбена инфраструктура во градот Харков, административен центар на регионот.

Цела Украина беше во состојба на готовност за воздушен напад од околу 6 часот наутро, а украинските воздухопловни сили предупредија на Телеграма на закана од руски ракетен напад.

Експлозии и потреси се забележани и во областа околу градот Лавов.

The occupiers have launched a massive missile strike across Ukraine. Strikes on Kyiv, Kharkiv and Mykolaiv are reported. As a result, fires started in residential buildings. There are casualties. pic.twitter.com/8EZpmQ4eWR

Високиот претставник за надворешна политика и безбедност на Е’вропската Унија (ЕУ), Жосеп Борел, кој престојува во дводневна посета на Украина, соопшти дека утрото го дочекал во засолниште поради сирените за воздушна опасност кои се огласија ширум Киев.

Starting my morning in the shelter as air alarms are sounding across Kyiv.

This is the daily reality of the brave Ukrainian people, since Russia launched its illegal aggression. pic.twitter.com/Q7tZL5evkd

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2024