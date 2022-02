Голема колона тенкови на руската армија се движи кон границата со Украина, односно кон Харков, јави Си-Ен-Ен. Си-Ен-Ен претходно објави дека најголемата војна денеска е околу Харков.

Тој изјави дека денеска се слушнале повеќе звуци на ракетни фрлачи отколку во изминатите денови.

Претходно висок претставник на американската одбрана посочи дека руските сили се соочуваат со „најжесток отпор“ на нивната инвазија на северна Украина во две области: кон Киев и кон Харков.

WOW @fpleitgenCNN is live on CNN right now showing an enormous column of Russian tanks moving toward the border near Kharkiv as night has fallen in Russia and Ukraine pic.twitter.com/Ge14jiO51x

— Nora Neus (@noraneus) February 26, 2022