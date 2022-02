Руски трупи уништија бетонска брана во Украина, пренесува Ројтерс.

Украина го прекина снабдувањето со свежа вода на Крим со блокирање на каналот кој обезбедуваше 85 отсто од потребите на полуостровот пред Москва да го анектира Крим.

Изграден е канал од советската ера за да се исцеди водата од реката Днепар во сушните области на регионот Керсон.

#Russian troops blew up a dam that closed the water from the #Dnieper to the #Crimea. pic.twitter.com/NMK0kNS43v

— NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022