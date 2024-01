Израелско беспилотно летало нападна канцеларија на Хамас во јужните предградија на либанската престолнина Бејрут, при што загинаа четири лица, јави либанската државна новинска агенција.

Два безбедносни извори рекоа дека висок палестински милитант можеби е убиен во инцидентот.

Телевизиската станица Манар на Хезболах, либанска вооружена група со упориште во областа, соопшти дека се слушнала експлозија во близина на автопатот Хади Насралах во близина на раскрсницата.

#WATCH : Two explosions within the vicinity of a vehicle and apartment were reported in Dahye, southern Beirut.

Details are emerging.#Dahye #Beirut #Explosion #BREAKING_NEWS pic.twitter.com/VLpcwGzW8M

— upuknews (@upuknews1) January 2, 2024