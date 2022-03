Американскиот претседател Џо Бајден следната недела ќе ја посети Европа за да присуствува на неколку итни самити. Портпаролката на Белата куќа Џен Псаки на Твитер објави дали Бајден ќе ја посети Украина, која со недели доживува агресија од армијата на рускиот претседател Владимир Путин.

We will have additional details of @potus trip to Europe to announce later today. The trip will be focused on continuing to rally the world in support of the Ukrainian people and against President Putin’s invasion of Ukraine,

but there are no plans to travel into Ukraine.

— Jen Psaki (@PressSec) March 20, 2022