Премиерката на Србија, Ана Брнабиќ објави вознемирувачка снимка од ранетото момче од Србија Стефан Стојановиќ (11), кое денеска беше рането во близина на Штрпце.

This is Stefan. He is 11 years old. He has been shot at today, on the Orthodox Christmas Eve, just because he is Serbian. Along with him, another young Serb, Miloš, who’s 21, has been shot at. Everyone should spare 2 min to look at the video. This image is a true face of Kosovo*. pic.twitter.com/8pKpUSNt8D

