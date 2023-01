На социјалните мрежи се појави видео од брутална пресметка на паркинг во Англија.

Крадците се обидуваат да заработат на секој можен начин, а нивна честа цел се автомобилите на оддалечените паркинзи.

Двајца крадци се фатени на дело како упаднале во автомобил. Немале среќа, бидејќи сопственикот на автомобилот бил познат боксер од Велика Британија .

Додека се обидувале да го украдат ЦД-плеерот, се појавил сопственикот со својот пријател. Тие ги извлекле крадците од автомобилот и брутално ги претепале.

Боксерот со тупаници го удрил крадецот, а потоа го искористил извадениот ЦД-плеер и со сета сила го претепал по глава.

They stole their car radio so they beat them with it! Deserved?🤷#boyfight #wildfight #GodofWarRagnarok #streetfight #ghettofight #russianfight #fight pic.twitter.com/DdSJ03Cjlu

— fightnights (@fightarchivex) November 10, 2022