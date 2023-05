Лос Анџелес Лејкерс пред почетокот на финалната серија на Западот против Денвер Нагетс најавија дека знаат дека патот до успехот значи запирање на Никола Јокиќ. Oдбраната на Лејкресине можеше да му застанат на патот на Николс, а не помогна ниту тоа што буквално го претепаа. Какви дуели водеше под кошот може да се види по неговите раце, кои беа сини и изгребани по мечот.

