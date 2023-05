Денвер нагетс ноќеска ги совлада Лос Анџелес лејкерс во првиот натпревар од финалето на Западната конференција на НБА со 132:126.

Најдобар играч во победничката екипа беше Никола Јокиќ кој стигна до трипл-дабл, 34 поени, 21 скок и 14 асистенции.Во поразениот тим се истакна Ентони Дејвис со 40 поени и 10 скока.Вториот натпревар во серијата ќе се одигра на 19 мај исто така на теренот на Денвер.

What did LeBron James say on the way back to the Lakers locker room? 👀pic.twitter.com/qhPuHEYWgZ

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 17, 2023