Добро тргна годината за „тобџиите“. Менаџерот Микел Артета е задоволен од играта на неговите избраници на синоќешниот натпревар со Вест Хем.

Арсенал во мечот од 17. коло на Премиер лигата славеше победа со 3:1.

This team ❤️ pic.twitter.com/29hVJ9GO5D

Звучи неверојатно но Арсенал е на првото место во Премиер лигата. Победата ја следеше и славниот Арсен Венгер.

Arsene Wenger finally got to see Arteta ball. 🥲pic.twitter.com/5o3tTUPSU8

