Каков татко, каков син. Реченица која дефинитивно може да се примени за Кристијано Роналдо и неговиот син Кристијано Роналдо Јуниор (11). Неговиот наследник покажа дека може да погодува како татко му во дресот на младите категории на „Ѓаволите“

Cristiano Ronaldo Jr. scores for #mufc U12s against EF Gironès Sabat

Of course he pulled out his dad’s iconic celebration 🔥 pic.twitter.com/YxfPZtc9Vb

— utdreport Academy (@utdreportAcad) April 13, 2022