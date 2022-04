Кучка-миленик по ослободувањето на градот е пронајдена во Буча, Украина. Неси се загубила при евакуацијата неколку недели претходно па останала во градот без сопственикот.

Кога украинските војници влагле во Буча, таа ги пречекала и им пришла. Војниците веднаш го побарале нејзиниот сопственик, го известиле дека неговиот миленик е жив и здрав и договориле повторна средба.

Remember the dog in #Bucha who lost his owner? Good news: he found him! This dog sounds human! #dogsofukraine #StandWithUkraine #ArmUkraineNow pic.twitter.com/wjpRuBxKZD

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) April 5, 2022