Украинското министерство за одбрана на својот Твитер профил објави снимка од беспилотно летало на која се покажува како тенкот Т-90М – воена машина од најновата генерација вредна 4,5 милиони евра – експлодира откако беше погоден за време на битката за Стари Салтив, северно од Харков, минатата недела.

Од министерството тврдат дека тенкот бил уништен од ракетниот фрлач „Карл Густаф“ од шведско производство, кој чини околу 20.000 евра, вклучувајќи ја и ракетата.

Near Stary Saltiv,Kharkiv Territorial Defense fighters eliminated another new 🇷🇺T-90M “Breakthrough” tank. The pride of the russian tank industry was destroyed by the Swedish hand-held anti-tank grenade launcher Carl Gustaf.We thank the Swedish people and the King for their help. pic.twitter.com/gCiHNu2QFx

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 10, 2022