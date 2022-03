Генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, изјави дека смета оти е малку веројатно дека ќе има целосна војна меѓу Русија и алијансата.

Сепак, тој посочи дека ситуацијата во Украина е крајно непредвидлива, а НАТО се соочува со нова реалност и мора да биде подготвен на долг рок.

Поради војната во Украина, НАТО ќе му го продолжи мандатот на Столтенберг за уште една година. Тој изрази благодарност и привилегија третпат да го продолжи мандатот.

Запрашан дали работата во НАТО е поважна од онаа што требаше да ја работи во Норвешката централна банка, Столтенберг рече дека чувствува дека е.

“There’s no way we can have the same relationship as we had. But we need to have some kind of engagement with Russia,” especially on arms control, @NATO Secretary General @jensstoltenberg says. But worryingly, “the Russians have not been ready to use those [deconfliction] lines.” pic.twitter.com/PZYC5KL5ne

— Christiane Amanpour (@amanpour) March 24, 2022