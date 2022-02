Според последните информации, извидничкиот вод на 74-та бригада на руската армија во близина на Чернобил се предала.

Тој на својот канал на Телеграм додаде дека припадниците на Националната гарда кои го чуваат складирањето на небезбедниот нуклеарен отпад пружаат жесток отпор, пренесува Интерфакс Украина.

Извидувачкиот вод на бригадата руски војници им се предал на украинските сили во близина на Чернобил, јави наредникот на војската на Украина.

Информацијата за предавање на руски војници ја потврди и амбасадорот на Украина во САД.

Ukraine’s ambassador to the US just told us that a Russian platoon from the 74th Motorized Brigade has surrendered to Ukraine’s forces. She says that the Russian troops apparently had been unaware they were being sent to kill Ukrainians.

No confirmation yet from Russia’s military

— Josh Lederman (@JoshNBCNews) February 24, 2022