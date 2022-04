Премиерите на Данска и Шпанија денеска во Киев ќе се сретнат со украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Шпанскиот премиер Педро Санчез веќе пристигна во главниот град на Украина за да се сретне со лидерот на земјата, соопшти утринава неговиот кабинет.

Санчез на Твитер објави снимка на која е заедно со премиерката Мете Фредериксен по пристигнувањето во Украина.

Just arrived to Kyiv.

Ukraine has the support, solidarity and commitment of Spain. pic.twitter.com/QyXMEA7vcY

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 21, 2022