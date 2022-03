Американскиот фотограф, новинар, режисер Брент Рено е убиен, а уште еден новинар е ранет денеска во Ирпин, северозападно од Киев, објавија медиумите повикувајќи се на командантот на украинската полиција.

Покрај американскиот новинар, ранет е уште еден новинар, пренесува агенцијата Франс прес.

И двајцата биле погодени околу пладне додека се движеле со возило со украински цивил, кој исто така бил ранет, изјави Данило Шаповалов, лекар од украинските специјални сили кој се грижел за ранетите. Украинските власти брзо ги обвинија руските непријатели дека пукале во новинари, но изворот на пожарот се уште не е утврден, додава АФП.

Документите покажуваат дека убиениот Брент Рено (50) е фотограф и режисер, пишува американскиот дневен весник NYT. Весникот додава дека тој претходно работел за нив, но не се пријавил за нив во Украина.

Рено е првиот странски новинар убиен од почетокот на руската инвазија на Украина на 24 февруари. За нападот на социјалните мрежи сведочеше уште еден новинар кој беше полесно повреден.

