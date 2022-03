Генералштабот на вооружените сили на Украина во средата изјави дека Русија сè уште не ја отфрлила можноста за зајакнување на своите сили стационирани во Украина со околу 800 војници на Придњестровската Молдавска Република, пренесува Киев Индипендент.

⚡️Russia does not rule out the possibility of involving up to 800 servicemen from the unrecognized breakaway state of Transnistria in its war against Ukraine, the General Staff of Ukraine’s Armed Forces said on March 9.

