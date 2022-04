Најмалку шест лица загинаа, а девет се повредени во инцидент со пукање во центарот на Сакраменто, Калифорнија, соопшти полицијата.



Полициската управа на Сакраменто соопшти дека пукањето се случило рано утринава.

Засега не е познато во каква состојба се повредените.

Како што јавуваат медиумите, маж од автомобил отворил оган кон луѓето во близина на ресторанот „Ел Санто“, испукал 50-ина куршуми, а потоа избегал од местото на настанот.

Video posted to Snapchat shows first responders of Sacramento Fire Department and law enforcement on scene of a multi-casualty incident in the Downtown area of Sacramento. Witnesses report hearing more than fifty gunshots followed by a car screeching away from the scene. pic.twitter.com/APxe7tsb2b

— Malik Earnest (@MalikEarnest) April 3, 2022