Литванскиот претседател Гитанас Науседа на Твитер објави дека од овој месец земјата повеќе нема да увезува руски гас.

From this month on – no more Russian gas in Lithuania 🇱🇹.

Years ago my country made decisions that today allow us with no pain to break energy ties with the agressor.

If we can do it, the rest of Europe 🇪🇺 can do it too!

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 2, 2022