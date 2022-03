За време на Конференцијата на ОН за разоружување што се одржува во Женева, диплотатите ја напуштија салата кога преку видеоповик се обраќаше рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров.

Видеото од овој гест на „Твитер“ го објави француската делегација, од каде велат дека ова е нивен начин за давање на поддршка на Украина.

Walk out from the EU and its partners during the statement from Minister #Lavrov at the #ConferenceOnDisarmament this morning to show our support to Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/q6Tq8bdd1D

— France-Désarmement 🇫🇷🇪🇺 (@FR_Desarmement) March 1, 2022