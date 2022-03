Од неколку позиции во Одеса, град на Црното Море, пристигнуваат информации за приближувањето на бродовоите на руската морнарица.

Украинците јавија и за напад на пристаништето, но не е потврдено дали проектилот е испален од воен брод или, пак, е дело на делувањето на стратешките бомбардери.

A Russian air strike on Odessa airport is being reported pic.twitter.com/yDdMRq57kc

— Russians With Attitude (@RWApodcast) March 2, 2022