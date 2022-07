Претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен го честита изгласувањето на францускиот предлог. Фон дер Лајен твитна дека Македонија ја зграпчила истрискатаа шанса кон својата европска иднина.

🇲🇰 Congratulations to North Macedonia on the vote that now paves the way for opening the accession negotiations rapidly.

It was a historic opportunity.

And you seized it.

A big step on your path towards a European future. Your future.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 16, 2022