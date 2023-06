Никола Јокиќ освои шампионски прстен и ги испиша страниците на историјата на НБА.

Во петтиот меч од финалната серија, Нагетс го совладаа Мајами со резултат 94:89 и со тоа за првпат станаа шампиони на најсилната лига во светот.

Во овој момент најгордите браќа на Страхиња и Немања Јокиќ не можеа да ги задржат емоциите по величествениот успех што го постигна Никола.

Во живо го следеа одлучувачкиот меч, се радуваа со помалиот брат, а потоа прославата ја продолжија во ноќен клуб во Денвер.

Club Lexus with the Jokic brothers enjoying some Serbian music. #Nuggets pic.twitter.com/FO9uTh6uUR

