Познатиот бразилскиот писател Пауло Коелјо на својотот твитер-профил изјави дека војната во Украина ја направи климата совршена за „русофобија“.

Писателот беше осуден од корисниците на социјалните мрежи, од кои многумина го повикаа Коелјо да го признае разорното влијание на војната и да објави фотографии од жртвите и уништувањето предизвикано од руската армија.

I’ve been to Lvov, Kyiv, Odessa, Yalta, Chernobyl (Ukraine)

I’ve crossed 10.000 km by train, Moscow to Vladivostok (Russia)

Yes, there is a war: but don’t blame the common people

— Paulo Coelho (@paulocoelho) March 11, 2022