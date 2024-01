97-годишниот Мел Брукс го доби почесниот Оскар за животно дело во Холивуд во вторникот, повеќе од половина век откако го освои својот единствен Оскар со „The Producers.“.

На гала настанот, во смокинг , Брукс — кој незаборавно го испрати Адолф Хитлер во сатирата „The Producers“, како и разоткривајќи го расниот фанатизам во филмовите како „Blazing Saddles“ – се пошегува дека се чувствува лошо за судбината на неговиот претходен Оскар за најдобро оригинално сценарио.

Ми недостига толку многу. Никогаш не требаше да го продадам, рече тој, додека гостите во салата бурно сесмееја. Нема да го продадам овој, се колнам во Бога! – додаде Брукс.

Легендарниот американски комичар и режисер веќе е еден од ретките забавувачи кои освоиле Оскар, Еми, Тони и Греми — колективно наречени „ЕГОТ“ — во кариерата долга осум децении.

Неговата последна чест дојде на наградите Гувернерс, чиј домаќин е Академијата за филмски уметности и науки, која секоја година им оддава почит на четворица сакани ветерани од индустријата, од кои многумина се чувствуваат дека не ги добиле своите такси на редовните Оскари.

Анџела Басет, која беше номинирана за Оскар за улогата на Тина Тарнер во „What’s Love Got To Do With It“ и кралицата Рамонда во продолжението на суперхероите од 2022 година „Black Panther: Wakanda Forever“, без ниту една победа, исто така беше наградена во вторникот.

Истакнувајќи дека таа е само втората црномуреста актерка која заработила почесен Оскар, по Сили Тајсон, Басет им оддаде почит на другите црномурести холивудски пионери како Хети Мекданиел, која доби Оскар за „Однесено од виорот“ во 1940 година.

Ќе поминеше уште половина век додека МекДаниел не беше следена од Вупи Голдберг.

Годинешното доделување на Гувернорс наградите беше одложено поради штрајкот на холивудските актери, кој со месеци ги спречуваше ѕвездите да работат или да ги промовираат своите филмови, пред да биде склучен договор со студијата во ноември.

Други почестени од вечерта беа уредничката на „E.T“ Керол Литлтон и Мишел Сатер, основач на уметничките програми на Институтот Санденс, кои помогнаа да се поттикнат раните кариери на филмаџиите од Квентин Тарантино до режисерите на „Секаде насекаде одеднаш“ Даниел Кван и Даниел Шајнерт.

96-тото доделување на Оскарите ќе се одржи на 10 март.

