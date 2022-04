Британскиот принц Луис наполни четири години. По повод роденденот, палатата Кенсингтон објави четири нови фотографии од него.

Зад објективот, како што е сега семејната традиција, е Кејт Мидлтон.

Луис многу потсетува на својот татко кога бил на иста возраст, исто како и неговата постара сестра Шарлот. На две други фотографии од истата серија тој е понасмеан од било кога.

Луис се роди 2018 година година по Џорџ (8) и Шарлот (6) отсекогаш бил најмалку експониран од децата на Вилијам и Кејт.

Поради двете години пандемија, бебето Луис се појави само еднаш од балконот на Бакингемската палата за Trooping The Color.

