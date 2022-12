Легендарната модна дизајнерка Вивиен Весвтуд почна на 81 година.

Во постот објавен во четвртокот навечер на социјалните мрежи се вели дека Вествуд починала денеска, во нејзниот дом во Клафам, Јужен Лондон, во кругот на своето семејство.

Вивиен работеше до последен момент, дизајнираше парчиња облека, ја пишуваше својата книга, обидувајќи се да го направи светот подобро место за живеење. Таа водеше интензивен и неверојатен живот. Нејзините иновации во светот на модата имаа огромно влијание во изминатите 60 години.

Вествуд стана славна со нејзините контроверзни панк и њу вејв стилови во 1970-тите и продолжи да ги облекува едни од најголемите имиња во модата.

29th December 2022.

Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.

The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV

— Vivienne Westwood (@FollowWestwood) December 29, 2022