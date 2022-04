Куќата на познатиот композитор Чајковски е целосно уништена при напад на Русија врз Украина.

На 24-годишна возраст, познатиот романтичен композитор од 19 век престојувал во вила во градот Тростјанец, тогашен дел од Руската империја. Тука тој го компонира своето прво симфониско дело – увертирата „Бура“ (1864).

Вилата, како и остатокот од Тростјанец, сега е во урнатина по заземањето на градот на 1 март 2022 година за време на руската инвазија на Украина.

По еден месец окупација, каде што цивилите наводно биле убиени од руски рачни гранати, украинските сили употребиле силно гранатирање за да ја вратат контролата над Тростјанец.

Иако руската армија сега си замина по брутален месец, потсетниците за нивната окупација можат да се видат насекаде; зградите – вклучително и вилата – се уништени, а буквата „З“ е исцртана на урнатините и автомобилите низ градот.

VIDEO: Where Tchaikovsky lived, Russia leaves behind death and hunger.

Tchaikovsky, Russia’s most famous composer, once called Trostyanets home. Now the town in northeast Ukraine, like his old house, lies in ruins as residents count the cost of a month of Russian occupation pic.twitter.com/UhOAVRCTkp

— AFP News Agency (@AFP) March 31, 2022