Во парламентот на Грузија дојде до жестока тепачка помеѓу претставниците на владеачата партија „Грузиски сон – Демократска Грузија” и опозицијата. На дневен ред беше предлог законот за странските агенти.

Доколку биде усвоен, законот предвидува создавање на регистар на организации и медиуми кои се финансираат од странство. Одредени пратеници сметаат дека овој закон ја оддалечува земјата од ЕУ.

Предлог законот предвидува сите организации кои примаат повеќе од 20% од финансирањето од странство, да се регистрираат како „странски агенти” или ќе се соочат со големи казни.

A fight in the Parliament of Georgia between the Chairman of the UNM Levan Khabeishvili and the Chairman of the Legal Affairs Committee of the Parliament, Georgian Dream MP Henri Ohanashvili.

