Министерката за спорт во Владата на сојузната држава Викторија го откри својот миленик.

Новак Ѓоковиќ моментално е во притвор, полицијата го обезбедува на аеродромот во Мелбурн бидејќи визата не му е доволна за влез во сојузната држава Викторија. Иако лекарите му одобрија учество на Австралија опен, најдобриот тенисер на светот не може да стигне до Мелбурн, бидејќи во тоа го спречуваат локалните власти.

Меѓу луѓето кои ја донесоа контроверзната одлука е и министерката за спорт на локално ниво, Јала Пулфорд, жена која го шокираше тенискиот свет со изјавата дека се надева дека трофејот во Мелбурн ќе го освои Рафаел Надал.

За време на приклучувањето на вестите на каналот „7News“ од Мелбурн, еден од соговорниците ги наброја успесите на Новак и истакна дека освојувањето на 21. Грен слем ќе го направи рекордер во таа категорија. Тоа би било адут во дебатата за најдобрите на сите времиња, но Јала се надева дека тоа нема да се случи.

Па, се надевам дека Надал ќе го освои трофејот, рече таа во програмата во живо.

Погледнете ја реакцијата на Јала Пулфорд на самиот крај од видеото:

