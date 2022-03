Во вчерашниот напад на Киев во кој беше ранет новинарот на „Fox News“ Бенџамин Хол, а убиен снимателот Пјер Закржевски, настрадала и украинската новинарка Олександра Кавшинова, објави Скај Њуз.

Кувшинова имала 24 години и работела заедно со Хол од почетокот на руската инвазија на Украина.

In yesterday's attack near Kyiv, we have lost a beautiful brave woman – Oleksandra Kuvshinova – Sasha. She loved music and she was funny and kind. she was 24 years old. She worked with our team for the past month and did a brilliant job.

May her memory be a blessing pic.twitter.com/QGzqV3Fy5D

— Yonat Friling (Frühling) (@Foxyonat) March 15, 2022