Властите во Велика Британија најавија дека утре ќе објават нов пакет санкции против Русија, откако претседателот Владимир Путин потпиша указ за признавање на независноста на Народна Република Луганск (ЛНР) и Народна Република Доњецк (ДНР).

Оваа информација на својот профил ја потврди и шефицата на британската дипломатија Лиз Трас.

Претходно денеска, за време на телевизиското обраќање до нацијата, Путин рече дека е неопходно веднаш да се издаде указ за признавање на суверенитетот на ЛНР и ДНР, бидејќи, како што рече, „оние кои тргнаа по патот на крвопролевањето, насилството и беззаконието, не признаваат и не признаваат друг начин за решавање на конфликтот во Донбас освен војската“.

Веднаш по обраќањето, претседателот на Русија во Кремљ потпиша указ со кои се признава независноста на Народна Република Луганск и Народна Република Доњецк.

Премиерот на Обединетото Кралство, Борис Џонсон, го коментираше овој потег на Владимир Путин, велејќи дека тоа е кршење на меѓународното право.

Tomorrow we will be announcing new sanctions on Russia in response to their breach of international law and attack on Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.

— Liz Truss (@trussliz) February 21, 2022