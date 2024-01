Al Convento di Giaccherino di Pistoia in corso le operazioni di soccorso dopo il crollo di una porzione dell’edificio. Al momento risultano 5 persone trasportate al pronto soccorso in codice rosso, dieci in giallo e circa venticinque persone in codice verde. #IoSeguoTgr pic.twitter.com/IjvPtk1Xjm

— Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) January 13, 2024