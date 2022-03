Руските сили гранатираа џамија во јужниот украински пристанишен град Мариупол, каде што се засолниле повеќе од 80 возрасни и деца, меѓу кои и турски државјани, соопшти украинското Министерство за надворешни работи.

Украина ја обвини Русија дека одбива да ги ослободи луѓето од Мариупол, каде што блокадата остави стотици илјади заробени.

Русија ја обвинува Украина за неуспехот да се евакуира. Министерството за надворешни работи на Украина на Твитер објави дека џамијата на султанот Сулејман Величествениот во Мариупол била гранатирана од руски напаѓачи.

– Таму се кријат повеќе од 80 возрасни и деца, вклучително и турски државјани, се вели во соопштението.

Нема информации за жртви. Русија продолжува да негира дека напаѓа цивили во Украина, иако тоа го прави секој ден. Меѓународната заедница го предупреди Путин дека Русија ќе плати за воените злосторства што ги прави на украинска територија.

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 12, 2022