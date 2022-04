За време на телевизиската дебата на 20 април Емануел Макрон ја обвини ривалката Марин Ле Пен дека „зависи од руската моќ“. Напаѓајќи ја за односите со Русија, тој ја потсети дека е „меѓу првите пратеници што го признаа резултатот од анексијата на Крим од Русија. Така беше, и ова го велам многу сериозно, бидејќи таа е зависна од руската моќ и од Путин неколку месеци откако подигнавте заем во 2015 година од руска банка блиска до власта, тогаш повторно преговаравте за овој заем со други актери вклучени во војната во Сирија“.

Кога разговара со Русија, продолжи Макрон, „таа зборува со својот банкар“, а не со директори од друга земја. И додаде: „Можеби затоа кога треба да се направат храбри избори, ниту вие, ниту вашите претставници не сте присутни на состанокот“ и на крајот заклучи : „вашите интереси се поврзани со оние на Русија“.

Марин Ле Пен на нападот одговара вака: „Ако бев принудена да одам во странство за да земам заем, тоа е затоа што ниту една француска банка не се согласи да ми го даде. Јас сум апсолутно слободна жена “.

Vladimir Putin met with Marine Le Pen, the leader of France’s National Front https://t.co/HeJOj2AVel pic.twitter.com/6z0CRlUnqo

— President of Russia (@KremlinRussia_E) March 24, 2017