„Newsweek“ и други медиуми пренесуваат дека не станува збор за Бајден. На снимката се гледа како мистериозната личност паѓа по скалите држејќи се за оградата, директно на пистата, додека другите луѓе доаѓаат на помош. „Ndtv.com“ пишува дека видеото почнало да добива внимание бидејќи потсетува на моментот кога Бајден во 2021-ва година се сопна и падна на скалите на претседателскиот авион „Air Force 1“.

„Newsweek“ наведува дека не е јасно дали авионот од чии скали паѓа непознатото лице е „Air Force 1“. Но, корисниците на Твитер почнале да шпекулираат дека лицето кое паѓа всушност е Бајден.

„Некој изгледа паѓа од „Air Force 1“. Колкави се шансите тоа да е Џо Бајден“, наведува еден корисник на Твитер.

Who fell out of Air Force One in Poland? pic.twitter.com/hg9EdAY9R3

— @amuse (@amuse) February 21, 2023