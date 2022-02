Дописници од светот информираат дека вечерва Киев е нападнат, а експлозии се слушаат постојано.

Градоначалникот Кличко изјави дека Русите се блиску до градот и дека им претстои тешка ноќ. Тој потврди дека градот бил нападнат.

🚨 Air raid warning in Kyiv. And missiles being fired on the capital. I’ve counted three large strikes in past five minutes. Watching from my window and seeing the sky light up; roar of explosions reverberating across the city.

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022