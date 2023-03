Замрзнати во времето две децении, двете суперјахти на Садам Хусеин денес лежат на сливот на реките Тигар и Еуфрат во Ирак, сведоци на лажната слава на поранешниот диктатор.

Закотвени на реката Шат ал-Араб, на само неколку стотини метри оддалеченост во градот Басра во јужен Ирак, грандиозните бродови добија многу различни судбини.

In Iraq, Saddam’s ageing superyachts attest to legacy of excess, war.

Frozen in time for 20 years, two superyachts lie at the confluence of Iraq’s Tigris and Euphrates rivers, bearing witness to the false glories of former dictator Saddam Husseinhttps://t.co/CjRbHf5YxJ pic.twitter.com/Lp6ppCGWmO

— AFP News Agency (@AFP) March 15, 2023